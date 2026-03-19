Ogni volta che si parla delle squadre italiane in Champions League si ritorna a parlare dell'Inter di Simone Inzaghi. Due finali conquistate in due anni (e poi sì, perse purtroppo) rappresentano un'impresa che forse non tutti avevano valutato nella giusta prospettiva. Anche le vittorie contro squadre come il Bayern Monaco e il Barcellona, non possono essere cancellate. Su questo tema si è espressa proprio la moglie di Simone Inzaghi, Gaia Lucariello: CONTINUA A LEGGERE.