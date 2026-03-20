Andrea Pinamonti conosce bene Alessandro Bastoni. Della vicenda che l'ha visto recentemente protagonista ha parlato ai microfoni di Tuttosport: «Ho un ottimo rapporto con Basto, ci siamo sentiti anche dopo Inter-Juve. Lui era molto dispiaciuto per l’episodio e per le conseguenze che ha avuto. A me dispiace per lui, perché ho visto una tempesta di commenti anche ingiusti nei suoi confronti. Ha sbagliato, sì, ma intorno a lui si sono sentite anche troppe esagerazioni». E dei fischi e insulti all'indirizzo di Alessandro Bastoni ha parlato anche Fulvio Collovati, che per l'occasione ha rispolverato un momento della sua carriera di calciatore: CONTINUA A LEGGERE.