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fcinter1908 social Collovati ricorda: “Vi posso dire una cosa, ho ricevuto molti più insulti di Bastoni quando…”

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Collovati ricorda: “Vi posso dire una cosa, ho ricevuto molti più insulti di Bastoni quando…”

Collovati Milan Inter
Il racconto dell'ex calciatore di Milan e Inter
Redazione1908

Andrea Pinamonti conosce bene Alessandro Bastoni. Della vicenda che l'ha visto recentemente protagonista ha parlato ai microfoni di Tuttosport: «Ho un ottimo rapporto con Basto, ci siamo sentiti anche dopo Inter-Juve. Lui era molto dispiaciuto per l’episodio e per le conseguenze che ha avuto. A me dispiace per lui, perché ho visto una tempesta di commenti anche ingiusti nei suoi confronti. Ha sbagliato, sì, ma intorno a lui si sono sentite anche troppe esagerazioni». E dei fischi e insulti all'indirizzo di Alessandro Bastoni ha parlato anche Fulvio Collovati, che per l'occasione ha rispolverato un momento della sua carriera di calciatore: CONTINUA A LEGGERE.

 

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