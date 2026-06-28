L'importanza di Lautaro Martinez nell'Argentina è sempre più evidente a tutti. Anche quando non segna. Ma quando il Toro - giocatore che non è capace di comportarsi diversamente da un leader - segna, allora se ne accorgono tutti. Di quanto si sacrifichi e aiuti la squadra, in ogni momento della partita. Di questo tema ha parlato la moglie Agus Gandolfo ai microfoni di Diario La Capital: CONTINUA A LEGGERE.