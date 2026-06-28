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SOCIAL – Inter, momento relax per Zielinski: vacanza a Capri con la famiglia
Piotr Zielinski sta trascorrendo alcuni giorni di vacanza e relax in quel di Capri: ecco la foto del centrocampista polacco
La Polonia non si è qualificata ai Mondiali 2026 dopo la sconfitta per 3-2 nello spareggio contro la Svezia e così per i Nazionali, dopo le amichevoli di inizio giugno, è tempo di vacanze prima di riprendere ad allenarsi in vista della prossima stagione.
È questo il caso anche di Piotr Zielinski, centrocampista dell'Inter autore di una grande stagione con la maglia nerazzurra, culminata con la vittoria dello scudetto e della Coppa Italia.
L'ex Napoli sta passando alcuni giorni di vacanza in quel di Capri. Ecco la foto pubblicata sui social dal Club Nettuno di Capri con un Piotr Zielinski sorridente insieme alla sua famiglia.
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