Piotr Zielinski sta trascorrendo alcuni giorni di vacanza e relax in quel di Capri: ecco la foto del centrocampista polacco

La Polonia non si è qualificata ai Mondiali 2026 dopo la sconfitta per 3-2 nello spareggio contro la Svezia e così per i Nazionali, dopo le amichevoli di inizio giugno, è tempo di vacanze prima di riprendere ad allenarsi in vista della prossima stagione.