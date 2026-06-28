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fcinter1908 social Pedullà: “United era pronto a mega offerta per Pio Esposito. Nuovo ingaggio, le cifre”

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Pedullà: “United era pronto a mega offerta per Pio Esposito. Nuovo ingaggio, le cifre”

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Nel giorno del suo 21° compleanno, Pio Esposito continua a essere uno dei nomi più preziosi del presente e del futuro dell’Inter
Redazione1908

Nel giorno del suo 21° compleanno, Pio Esposito continua a essere uno dei nomi più preziosi del presente e del futuro dell’Inter. Alfredo Pedullà, su X, ha raccontato un retroscena importante legato all’attaccante nerazzurro: CONTINUA A LEGGERE

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