Nel giorno del suo 21° compleanno, Pio Esposito continua a essere uno dei nomi più preziosi del presente e del futuro dell’Inter. Alfredo Pedullà, su X, ha raccontato un retroscena importante legato all’attaccante nerazzurro: CONTINUA A LEGGERE
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fcinter1908 social Pedullà: “United era pronto a mega offerta per Pio Esposito. Nuovo ingaggio, le cifre”
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Pedullà: “United era pronto a mega offerta per Pio Esposito. Nuovo ingaggio, le cifre”
Nel giorno del suo 21° compleanno, Pio Esposito continua a essere uno dei nomi più preziosi del presente e del futuro dell’Inter
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