«Da chi ripartirei se andassimo al Mondiale? Sui soliti. Sulle poche certezze. Calafiori contro l'Irlanda del Nord è stato il migliore in campo. Tonali è il migliore giocatore dell'Italia dopo Donnarumma anche se al di là del gol ieri sera non ha fatto bene. Quell'altro che dice che Barella ha fatto male. Ma io non posso parlare con voi del gioco del calcio. Tu devi guardare qualcos'altro - dice agli altri opinionisti - il concetto del calcio proprio non è nella tua testa»

"Non ha fatto male, qui siete pre-impostati, tutti dicono: 'Barellasta giocando male" e tutti "Eh, Barella male". Guardate qualcos'altro, basta non ce la faccio più», dice ancora a Matteo Fantozzi che aveva detto chi ha detto che il centrocampista italiano ha fatto male contro l'Irlanda. «Non sapete niente, il calcio è proprio un'altra roba e non sapete proprio di cosa parlate», ha detto ancora Viviano.