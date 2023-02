Borussia Mönchengladbach, che sfottò al Bayern Monaco: “Quando compri Sommer…”

Dopo la vittoria per 3-2 contro la squadra di Nagelsmann, su Twitter è partito lo sfottò da parte del Mönchengladbach

Ancora una volta in questa stagione il Bayern Monaco ha palesato molte difficoltà in Bundesliga. Reduce dalla vittoria in Champions contro il Psg, la squadra di Nagelsmann è caduta sul campo del Borussia Mönchengladbach (3-2 il risultato finale).