Il giornalista, scrittore, autore e opinionista televisivo italiano ha commentato l’indagine che vede coinvolto il giocatore dell’Inter

Andrea Scanzi si espone sul caso Bastoni. Il giornalista, scrittore, autore e opinionista televisivo italiano ha commentato l’indagine, di dominio pubblico, che vede coinvolto il giocatore dell’Inter e della Nazionale, indagato per prostituzione minorile. L'attacco contro il nerazzurro è durissimo: CONTINUA A LEGGERE