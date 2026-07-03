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fcinter1908 social Scanzi attacca Bastoni: “In Nazionale e ‘martire’, è avvilente! E’ campione solo di…”

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Scanzi attacca Bastoni: “In Nazionale e ‘martire’, è avvilente! E’ campione solo di…”

Scanzi attacca Bastoni: “In Nazionale e ‘martire’, è avvilente! E’ campione solo di…” - immagine 1
Il giornalista, scrittore, autore e opinionista televisivo italiano ha commentato l’indagine che vede coinvolto il giocatore dell’Inter
Redazione1908

Andrea Scanzi si espone sul caso Bastoni. Il giornalista, scrittore, autore e opinionista televisivo italiano ha commentato l’indagine, di dominio pubblico, che vede coinvolto il giocatore dell’Inter e della Nazionale, indagato per prostituzione minorile. L'attacco contro il nerazzurro è durissimo: CONTINUA A LEGGERE

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