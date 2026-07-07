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Lautaro Martinez posta con Messi: “Muoio e vivo per questi colori”

Lautaro Martinez posta con Messi: “Muoio e vivo per questi colori” - immagine 1
"Muoio e vivo per questi colori". Capitan Lautaro Martinez posta su Instagram, con Lionel Messi al suo fianco
Alessandro Cosattini Redattore 

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"Muoio e vivo per questi colori". Lautaro Martinez posta su Instagram, con Lionel Messi al suo fianco.

Lautaro Martinez posta con Messi: “Muoio e vivo per questi colori”- immagine 2

Il capitano dell'Inter è stato grande protagonista nella vittoria in rimonta dell'Argentina contro l'Egitto per 3-2, con l'assist decisivo per la rete finale. Ecco il post del Toro:

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