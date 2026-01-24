C'era l'ex portiere nerazzurro insieme ad altri noti ex Inter al corner installato dal club sul Monte Stella da dove è visibile tutta la città, stadio compreso

Eva A. Provenzano Caporedattore 24 gennaio - 19:00

L'Inter e la 'Montagnetta'. In occasione del lancio della quarta maglia, quella che la squadra nerazzurra ha indossato per la prima volta contro il Pisa, sul Monte Stella è stato installato uno spazio di "esplorazione, connessione e identità condivisa".

"Il Monte Stella, per i milanesi la “Montagnetta”, è una collina artificiale costruita nel primo dopoguerra utilizzando le macerie dei bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. Esalta la capacità di Milano di dare valore al proprio passato e costruire il proprio futuro e incarna lo spirito instancabile della città e di chi, come l’Inter, guarda sempre alla prossima vetta da raggiungere. Dalla sua cima si apre un panorama unico su tutta Milano, con lo sguardo che arriva a San Siro".

L'installazione, che sarà visitabile fino al 26 gennaio, fa parte del progetto per il lancio della maglia e ha coinvolto ospiti, Legend, Partner, Inter Club e da attivazioni con musica, dj set, allenamenti speciali e training run. "Rappresenta un’opportunità unica non solo per il core fan, ma anche per ampliare l’audience e coinvolgere una comunità sempre più ampia. Milanesi e internazionali, sempre alla ricerca di nuove vette da scalare", ha spiegato l'Inter in una nota.

E ieri c'erano quattro ex nerazzurri d'eccezione che hanno fatto un salto alla Montagnetta prima della gara contro il Pisa. Insieme a Walter Zenga, che ha pubblicato la foto e ha scritto: "Anche da questa prospettiva San Siro è speciale. Con amici così, poi, la Montagnetta si tinge di nerazzurro". Con lui ci sono un altro ex amato portiere nerazzurro, Francesco Toldo. E poi ancora Nicola Berti e Julio Cruz.