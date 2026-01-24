«Sicuramente, io l'avevo già visto con l'Arsenal: i giocatori hanno dei livelli e lui non è il livello dell'Inter. Non puoi tirarti indietro quando giochi per l'Inter, gioca con paura e con il freno a mano tirato», ha aggiunto sul brasiliano.

«Sommer ha sbagliato la costruzione dal basso? Meglio se non capita, ma capita. Ma il problema di Sommer è che le altre squadre hanno portieri che su tre tiri due li salvano, all'Inter con tre tiri segnano tre gol. Non ti dà qualcosa in più. Le difficoltà sui calci d'angolo? L'Inter difende a zona sui calci d'angolo, non è una squadra altissima a centrocampo e se li prendi uomo contro uomo contro quelli alti la prendono sempre quelli alti. Questo è uno dei motivi per i quali penso che l'Inter non ha due squadre come si dice e la penso un po' come Beppe (Bergomi.ndr) quando dice che l'Inter è la più brava. Non è una squadra indimenticabile e fortissima, è brava», ha concluso Caressa.