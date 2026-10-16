«Voleva portarmi con lui dall'Inter al Real e me lo disse già a gennaio del 2010, sapeva già tutto, ma non abbiamo detto niente a nessuno. Ma io gli dissi, prima vinciamo, poi vediamo». Maicon, ex giocatore nerazzurro, ha raccontato che Mourinho gli aveva rivelato che sarebbe andato al Real Madrid già mesi prima rispetto alla sera della finale dell'Inter contro il Bayern Monaco. Se così fosse verrebbero smentiti i racconti fatti finora dal portoghese e da altri suoi giocatori rispetto a quell'addio clamoroso arrivato nella sera di una clamorosa festa interista post Triplete.

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, che ha scritto un libro su José Mourinho, ha smentito la versione del brasiliano. «Tanti interisti mi hanno chiesto se fosse vero quello che ha raccontato Maicon. In quegli anni ero molto, troppo attento alle vicende interiste. Bene, ecco la mia versione: nel 2009 Mourinho era stato cercato dal Real, ma in seguito aveva ugualmente rinnovato con Moratti inserendo una clausola liberatoria nel caso in cui il Madrid si fosse ripresentato, cosa che avvenne durante le semifinali del 2010, a fine aprile. José firmò per il Real dopo la finale del Bernabeu e a giugno chiese a Maicon di seguirlo. La richiesta economica del giocatore fu considerata eccessiva. Amen», ha scritto il giornalista sui social raccontando come andò secondo le sue fonti.