Sabato: “Questa Inter ha lo spirito alla Mourinho. Thuram? Se non gioca…”

"Akanji, Bisseck e Bastoni dietro? Sono d'accordo. L'operazione rimonta è possibilissima", dichiara Antonio Sabato

Matteo Pifferi Redattore 24 febbraio 2026 (modifica il 24 febbraio 2026 | 19:16)

L'ex calciatore Antonio Sabato ha parlato ai microfoni di TMW Radio della partita dell'Inter contro il Bodo Glimt, in programma stasera:

"Akanji, Bisseck e Bastoni dietro? Sono d'accordo. L'operazione rimonta è possibilissima, dipende dall'intensità che ci metti. Siamo superiori a livello tecnico, devi sfiancarli dal punto di vista fisico per poi uscire con la tua tecnica. Sicuramente lo staff dell'Inter ha analizzato la situazione"

C'è uno spirito alla Mourinho in questa Inter?

"Sullo spirito alla Mourinho dico che è così. Alla fine chi lo ha avuto prende qualcosa da lui. Thuram? Se non lo fai giocare, lo perdi. E' già uno che devi stimolare spesso, se non lo fai giocare poi"

Come è possibile che Frattesi si sia eclissato così e sia emerso Zielinski?

"Dipende dalla posizione in campo. E poi se non senti la fiducia...Se non hai poi continuità difficile che prendi forma fisica"