Ivan Zazzaroni ha dedicato il suo editoriale sul Corriere dello Sport alla scelta del ct della Nazionale italiana. Il focus è uno scenario nel quale - secondo il direttore del quotidiano sportivo - Beppe Marotta vorrebbe orientare la scelta del nuovo ct su Antonio Conte. "Della Federcalcio, che ha eletto con percentuali da ex blocco sovietico, applausi, commozione e buoni propositi il proprio presidente non più di settantadue ore fa, Marotta è un semplice consigliere. Un consigliere molto ascoltato e rispettato, è fuor di dubbio, ma non il padrone", sottolinea Zazzaroni. E aggiunge: "Antonio Conte è uno dei migliori tecnici al mondo, lo ammiro da sempre: merita di nuovo la panchina azzurra, ma dovrà essere una scelta esclusiva di Malagò. Le mani della Lega calcio sul ct della Nazionale fanno rabbrividire". Su questo tema si è espresso anche Alfio Musmarra con una considerazione: CONTINUA A LEGGERE.