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Musmarra si interroga sui social: “Curioso che il Presidente dell’Inter spinga per…”

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Il commento del giornalista sportivo
Redazione1908

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Ivan Zazzaroni ha dedicato il suo editoriale sul Corriere dello Sport alla scelta del ct della Nazionale italiana. Il focus è uno scenario nel quale - secondo il direttore del quotidiano sportivo - Beppe Marotta vorrebbe orientare la scelta del nuovo ct su Antonio Conte. "Della Federcalcio, che ha eletto con percentuali da ex blocco sovietico, applausi, commozione e buoni propositi il proprio presidente non più di settantadue ore fa, Marotta è un semplice consigliere. Un consigliere molto ascoltato e rispettato, è fuor di dubbio, ma non il padrone", sottolinea Zazzaroni. E aggiunge: "Antonio Conte è uno dei migliori tecnici al mondo, lo ammiro da sempre: merita di nuovo la panchina azzurra, ma dovrà essere una scelta esclusiva di Malagò. Le mani della Lega calcio sul ct della Nazionale fanno rabbrividire". Su questo tema si è espresso anche Alfio Musmarra con una considerazione: CONTINUA A LEGGERE.

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