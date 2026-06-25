FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 social Pedullà storce il naso su Palestra: “Non ha senso. Le spiegazioni del giorno dopo sembrano…”

social

Pedullà storce il naso su Palestra: “Non ha senso. Le spiegazioni del giorno dopo sembrano…”

Pedullà storce il naso su Palestra: “Non ha senso. Le spiegazioni del giorno dopo sembrano…” - immagine 1
Il commento del giornalista esperto di calciomercato
Redazione1908

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Googleclicca qui

Alfredo Pedullà ha parlato dell'operazione che porterà Marco Palestra a vestire la maglia del Chelsea. Un epilogo inaspettato dopo la trattativa tra Inter e Atalanta, che sembrava praticamente in chiusura. Il giornalista di Sportitalia ha sottolineato il gap tra il mercato della Serie A e quello della Premier League: "Se ci pensate bene, siamo delle lumache rispetto ai fulmini di guerra che stanno da altre parti". E poi ha aggiunto una considerazione, che non è piaciuta ai tifosi dell'Inter: CONTINUA A LEGGERE.

 

Leggi anche
Bucchioni: “Fossi stato in Palestra non sarei andato al Chelsea, ecco perché. Resta...
La domanda semplice di Ciccio Valenti su Palestra: “Non sono un esperto, ma è così...

© RIPRODUZIONE RISERVATA