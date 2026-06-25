Alfredo Pedullà ha parlato dell'operazione che porterà Marco Palestra a vestire la maglia del Chelsea. Un epilogo inaspettato dopo la trattativa tra Inter e Atalanta, che sembrava praticamente in chiusura. Il giornalista di Sportitalia ha sottolineato il gap tra il mercato della Serie A e quello della Premier League: "Se ci pensate bene, siamo delle lumache rispetto ai fulmini di guerra che stanno da altre parti". E poi ha aggiunto una considerazione, che non è piaciuta ai tifosi dell'Inter: CONTINUA A LEGGERE.