Nel giorno delle 200 panchine rossonere di Max Allegri, il Milan pareggia 1-1 a San Siro contro il Genoa e viene graziato da Stanciu che, al 99' , spreca il rigore della vittoria dopo il pareggio di Rafa Leao, al 92 , in risposta all'iniziale vantaggio dell'ex Colombo. Il Milan resta a -3 dall'Inter capolista. Maurizio Pistocchi, sui social, attacca gli opinionisti che si occupano della squadra rossonera: CONTINUA A LEGGERE
