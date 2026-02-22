Sta facendo discutere il presunto contatto tra l'attaccante danese e il difensore svedese in Atalanta-Napoli

Fabio Alampi Redattore 22 febbraio 2026 (modifica il 22 febbraio 2026 | 16:34)

Sta facendo molto discutere il presunto contatto tra Rasmus Hojlund e Isak Hien in Atalanta-Napoli. Per tanti, una chiara simulazione dell'attaccante danese.

Giovanni Capuano, nel commentare l'episodio su X, non usa giri di parole: "Nella settimana delle prediche e delle buone intenzioni dopo la volgare simulazione di Bastoni, ecco le mani in faccia di Cheddira e il tuffo accentuato di Hojlund. Bene bene, direi…".