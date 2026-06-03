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fcinter1908 social Napoli, il saluto di Antonio Conte dopo due anni: “Semplicemente…”
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Napoli, il saluto di Antonio Conte dopo due anni: “Semplicemente…”
Il tecnico leccese ha affidato ai suoi canali social il messaggio d’addio al club partenopeo dopo due stagioni insieme
Si è conclusa ufficialmente l’avventura di Antonio Conte sulla panchina del Napoli. Il tecnico leccese ha affidato ai suoi canali social il messaggio d’addio al club partenopeo.
"Due anni vincenti di forti emozioni e grande passione!!! Semplicemente... GRAZIE di NAPOLI" ha scritto Conte.
L’ex tecnico dell’Inter aveva annunciato nella conferenza stampa congiunta con il presidente De Laurentiis la fine della sua esperienza all’ombra del Vesuvio.
Secondo le indiscrezioni, Conte è nella lista di allenatori in corsa per il ruolo di commissario tecnico della Nazionale italiana: per lui si tratterebbe di un ritorno.
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