Il calciatore argentino si è allenato agli ordini di Scaloni. I tifosi nerazzurri si raccomandano con lui e lo aspettano ad Appiano

Eva A. Provenzano Caporedattore 11 novembre 2025 (modifica il 11 novembre 2025 | 21:01)

È in Spagna, in ritiro con l'Argentina che sta preparando l'amichevole di Luanda contro l'Angola del 14 novembre. Lautaro Martinez, che sarà di ritorno ad Appiano Gentile martedì prossimo (sull'agenda dell'Inter c'è il derby col Milan e poi la gara di CL contro l'Atletico Madrid) ha postato le foto dell'allenamento di oggi agli ordini del ct Scaloni.

I giocatori dell'Atletico che erano stati convocati per la sfida contro l'Angola non partiranno, resteranno a Madrid, per un vaccino che non sono riusciti a fare e che non permette loro di raggiugere il Paese africano. Sotto il post con le foto della sua giornata al lavoro con la Nazionale, i tifosi nerazzurri si raccomandano con lui: "Non fare scherzi capitano". Lo aspettano a Milano.

Dopo i gol segnati, prima in Champions contro il Kairat, poi in campionato contro la Lazio, ha ribadito ancora una volta quanto sia indispensabile per l'Inter, anche nei giorni in cui la rete non arriva nell'immediato, anche quando le critiche piovono dal cielo. Anche quando pensano che sia arrabbiato ma quello è il piglio di un leader che sa che c'è tanto da riscattare dopo le delusioni della passata stagione.