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fcinter1908 social Il post di Pavard piace a due giocatori dell’Inter: “Mai stato un detrattore. Non mi…”
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Il post di Pavard piace a due giocatori dell’Inter: “Mai stato un detrattore. Non mi…”
Il futuro del difensore francese sembra essere lontano dall'Inter
Il futuro di Benjamin Pavard è ancora tutto da scrivere. Per ora il difensore francese, che ha chiuso la parentesi al Marsiglia, si gode le vacanze. L’ex giocatore del Bayern si era trasferito la scorsa estate con la formula del prestito oneroso (2 milioni circa) con diritto di riscatto fissato a 15 milioni. Pavard, però, non ha convinto il club francese e ora il suo futuro è un grande punto interrogativo. Ma a proposito di vacanze, il post di Benjamin ha raccolto moltissimi like. Solo pochi giocatori dell'Inter erano tra quelli, ecco quali: CONTINUA A LEGGERE.
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