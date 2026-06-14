Tancredi Palmeri ha dato un aggiornamento sulla situazione in casa Milan. Il giornalista sportivo ha approfondito il contatto tra la società rossonera e Rangnick. Il ct dell'Austria - che non è più un'opzione possibile per i rossoneri - ha dichiarato che, da parte del Milan, è mancata la chiarezza. Ecco come Palmeri ha ricostruito la vicenda: CONTINUA A LEGGERE.