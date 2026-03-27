Il direttore del Corriere dello Sport parla con ironia di quanto accaduto dopo che la Rai ha trasmesso un momento dei giocatori italiani davanti all'eliminazione del Galles

Eva A. Provenzano Caporedattore 27 marzo 2026 (modifica il 27 marzo 2026 | 16:16)

Questa mattina l'Italia si è svegliata con l'ennesima polemica legata al calcio e che ha fatto infuriare i tifosi sui social. Alla fine della gara dell'Italia contro l'Irlanda del Nord sono stati necessari i calci di rigore nella gara tra Galles e Bosnia per stabilire l'avversaria nella finale dei play-off. E la regia Rai ha deciso, tra i rimproveri di Adani, di mandare in onda un siparietto che ha visto i giocatori italiani davanti alla partita esultare per la vittoria della Bosnia.

Un mezzo sorriso di Dimarco, Esposito vicino a lui, Vicario (che era con la Nazionale ma è infortunato) che esulta. Apriti cielo, tra scaramanzia e morale facile, sui social hanno tutti detto la loro: "Che spocchia, la pagheremo cara...".

Addirittura i tifosi sono arrivati a chiedere a Zazzaroni come fosse possibile una cosa del genere. E il direttore del Corriere dello Sport ci ha riso su, ovviamente e ha pure taggato Walter Zenga. "Provo a rispondere alla domanda che mi stanno ponendo tante persone, anche addetti ai lavori, in queste ore: perché Dimarco, Vicario ed Esposito hanno incomprensibilmente esultato all'errore decisivo dal dischetto del Galles?".

Scegliete tra le risposte del direttore qual è la risposta che vi fa ridere di più. Perché di questo si tratta. Ogni tanto bisognerebbe ricordarsi che ridere fa bene al cuore. Sicuramente più della polemica facile.

Ecco cosa ha scritto Zazzaroni:

1) Da anni speravano di poter visitare Zenica, in particolare i castelli Vranduk e Tešanj.

2) Pio e Dimarco hanno solidarizzato con Vicario che gioca in Inghilterra, storicamente nemica del Galles.

3) Avevano fatto le parole crociate e alla voce: Paese europeo, 6 lettere, avevano risposto "Bosnia".

Qual è la vostra preferita?