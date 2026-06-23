Walter Zenga ha raccontato alcuni aneddoti relativi al suo rapporto di amicizia con Diego Armando Maradona. L'ex portiere dell'Inter ha ricordato nello studio di RSI un episodio che descrive perfettamente il rispetto e i buoni rapporti che intercorrevano tra i due ex giocatori. Il momento ricordato da Zenga risale a Inter-Napoli e allo scudetto dei nerazzurri: CONTINUA A LEGGERE.