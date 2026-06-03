Il futuro di Denzel Dumfries sarà al Real Madrid mentre l'Inter è orientata a puntare su Marco Palestra per rimpiazzare l'esterno olandese, arrivato all'addio dopo cinque stagioni di alto livello. La trattativa per Palestra, però, non è così semplice perché l'Atalanta spara decisamente alto, con una quotazione che supera anche i 50 milioni di euro.
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Edwards (Telegraph): “Ma quale Palestra-Newcastle. Va altrove, notizia uscita perché…”
Marco Palestra è un obiettivo di mercato dell'Inter dopo la partenza di Dumfries: si è parlato anche di un interesse del Newcastle
Si è parlato anche di un interesse di club di Premier, come Newcastle e Manchester City ma arriva una smentita dalla stampa inglese: CONTINUA A LEGGERE
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