Marco Palestra è un obiettivo di mercato dell'Inter dopo la partenza di Dumfries: si è parlato anche di un interesse del Newcastle

Il futuro di Denzel Dumfries sarà al Real Madrid mentre l'Inter è orientata a puntare su Marco Palestra per rimpiazzare l'esterno olandese, arrivato all'addio dopo cinque stagioni di alto livello. La trattativa per Palestra, però, non è così semplice perché l'Atalanta spara decisamente alto, con una quotazione che supera anche i 50 milioni di euro.