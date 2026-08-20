Tancredi Palmeri commenta l’operazione Curtis Jones-Inter e tira in ballo un paragone che farà sicuramente discutere: quello con Scott McTominay e i 30 milioni spesi dal Napoli per prenderlo dal Manchester United.

Non un confronto tra i due giocatori, precisa il giornalista, ma tra due operazioni nate da situazioni contrattuali particolari: CONTINUA A LEGGERE