Il giornalista chiarisce il senso del paragone: non riguarda necessariamente il valore tecnico dei due giocatori
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Tancredi Palmeri commenta l’operazione Curtis Jones-Inter e tira in ballo un paragone che farà sicuramente discutere: quello con Scott McTominay e i 30 milioni spesi dal Napoli per prenderlo dal Manchester United.
Non un confronto tra i due giocatori, precisa il giornalista, ma tra due operazioni nate da situazioni contrattuali particolari: CONTINUA A LEGGERE
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