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Djed Spence si è presentato ai tifosi dell’Inter attraverso i canali ufficiali del club nerazzurro. Sono stati giorni di pratiche burocratiche, volati via in fretta tra i sorrisi tipici dei nuovi inizi. A questo punto manca solo il campo.

Getty Images

Come raccolto da FCINTER1908, Spence si è allenato oggi per la prima volta, a parte. Il primo, vero allenamento (oggi inizia una sorta di preparazione) dopo i giorni della trattativa e della tanto attesa firma. Per vederlo schierato in un match ufficiale sarà necessario attendere ragionevolmente la gara di campionato contro il Napoli. Probabile che Chivu non lo rischi in trasferta con il Cagliari dopo una sola settimana di allenamenti. Ma le valutazioni sulla tempistica corretta arriveranno dal mister. L'esterno si allenerà con continuità, recuperando la forma atletica giusta. E i tifosi non vedono l'ora di contemplarlo all'opera.