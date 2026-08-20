GUARRO e PACE EP15: Luis Henrique, si riposizionano tutti! La novità è la punta. E Jones...

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Arrivano importanti aggiornamenti sul fronte Roma-Luis Henrique, con il club giallorosso che sembra aver scelto definitivamente come muoversi. Per l'operazione Fofana in questo momento il club giallorosso, che ha l'accordo con lui da giorni, non ha dato alcun ok per procedere in vista dell'accordo tra club. C'era un discorso impostato dal Lione per 35 milioni, ma l'affare Mora ha condizionato quest'operazione.

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E, secondo Matteo Moretto, nelle ultime ore la Roma ha deciso di cambiare i piani del mercato e di concentrarsi maggiormente sul quinto. E c'è un nome e un cognome: Luis Henrique dell'Inter. Abbassando quindi la pressione su altri obiettivi come Fofana e Cacciamani: ad oggi il borsino vede allontanarsi Fofana e Cacciamani per valutazioni interne e si avvicina di più Luis Henrique.

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Bisogna trovare con lui l'accordo economico: l'Inter ha dato massima disponibilità a liberarlo, lui ha recepito il messaggio, ma non vuol dire che sia fuori rosa, farebbe comunque parte del gruppo squadra Inter se rimanesse. Ma l'Inter, secondo Fabrizio Romano, ha fatto chiaro al giocatore che vuole trovare una soluzione: andrà trovato l'accordo sul contratto del brasiliano, che ha recepito il messaggio.