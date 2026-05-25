La Serie A ha emesso i suoi verdetti finali. Dopo lo scudetto anticipatamente conquistato dall'Inter, Milan e Juventus sono rimaste tagliate fuori dalla Champions League proprio all'ultima giornata. A giocare la competizione europea saranno Roma e Como. Tancredi Palmeri ha riavvolto il nastro ed è tornato a settembre dell'anno scorso con una considerazione che ha dell'incredibile: CONTINUA A LEGGERE.