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fcinter1908 social Palmeri: “Inimmaginabile pensare alle conseguenze date dalla stagione dell’Inter di Chivu”
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Palmeri: “Inimmaginabile pensare alle conseguenze date dalla stagione dell’Inter di Chivu”
Scenario e conseguenze inimmaginabili secondo il giornalista sportivo
La Serie A ha emesso i suoi verdetti finali. Dopo lo scudetto anticipatamente conquistato dall'Inter, Milan e Juventus sono rimaste tagliate fuori dalla Champions League proprio all'ultima giornata. A giocare la competizione europea saranno Roma e Como. Tancredi Palmeri ha riavvolto il nastro ed è tornato a settembre dell'anno scorso con una considerazione che ha dell'incredibile: CONTINUA A LEGGERE.
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