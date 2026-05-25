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fcinter1908 social Palmeri: “Inimmaginabile pensare alle conseguenze date dalla stagione dell’Inter di Chivu”

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Palmeri: “Inimmaginabile pensare alle conseguenze date dalla stagione dell’Inter di Chivu”

Palmeri: “Inimmaginabile pensare alle conseguenze date dalla stagione dell’Inter di Chivu” - immagine 1
Scenario e conseguenze inimmaginabili secondo il giornalista sportivo
Redazione1908

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La Serie A ha emesso i suoi verdetti finali. Dopo lo scudetto anticipatamente conquistato dall'Inter, Milan e Juventus sono rimaste tagliate fuori dalla Champions League proprio all'ultima giornata. A giocare la competizione europea saranno Roma e Como. Tancredi Palmeri ha riavvolto il nastro ed è tornato a settembre dell'anno scorso con una considerazione che ha dell'incredibile: CONTINUA A LEGGERE.

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