Il Milan completa l'harakiri, perde in casa con il Cagliari per 2-1 e dice addio all'obiettivo Champions League. Nonostante il vantaggio immediato targato Saelemaekers, i rossoneri si fanno rimontare dai gol di Borrelli e Rodriguez ed escono clamorosamente sconfitti.

La gara inizia in un clima di contestazione da parte della Curva Sud nei confronti di proprietà e dirigenza. I padroni di casa sbloccano subito il match, dopo nemmeno due minuti. Ma neanche questo basta: è il flop di Allegri. E nello studio di Pressing volano parole tra Sabatini e Trevisani.