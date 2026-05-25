Negli studi di Pressing si è dibattuto moltissimo della mancata qualificazione alla Champions League da parte della Juventus. Con l'arrivo di Luciano Spalletti ci sono stati segnali positivi e la squadra ha mostrato di avere delle qualità, anche se la stagione - alla fine - è stata compromessa. Della mancata qualificazione, ma anche dei sentimenti di Spalletti, si è parlato in diretta Pressing. Alla domanda di Monica Bertini su come si sentisse Luciano, è scoppiata una non troppo velata polemica che il tecnico della Juve ha sviscerato senza troppi giri di parole: CONTINUA A LEGGERE.