La Waterloo di Rocchi e dell'AIA è compiuta Sarà anche vero che esportare le partite di Serie A in Australia è un’idea geniale che porterà lustro al calcio italiano nel mondo; ma se nel giorno di una sfida scudetto qual era ieri a tutti gli effetti Napoli-Inter il personaggio che assurge agli onori delle cronache come uomo decisivo del match non è nè Lautaro nè De Bruyne ma Daniele Bindoni (alzi la mano chi l’aveva mai sentito nominare prima), forse nel calcio Made in Italy c’è qualcosa che non va: e hai voglia di andare a giocare Milan-Como nella terra dei canguri per mostrare al mondo quanto sei bello e fascinoso".