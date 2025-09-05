Le parole di Tancredi Palmeri fotografano alla perfezione la situazione di Davide Frattesi, spesso al centro di critiche e discussioni

“Con tutto il fango che riceve, Frattesi in Nazionale ha numeri folli.” Le parole di Tancredi Palmeri fotografano alla perfezione la situazione di Davide Frattesi, spesso al centro di critiche e discussioni, ma in realtà protagonista silenzioso dell’Italia.

Il centrocampista dell’Inter ha già collezionato 27 presenze in azzurro, lo stesso numero di apparizioni che Manuel Locatelli aveva raggiunto da campione d’Europa nel 2021. Un traguardo che passa quasi sotto traccia, ma che testimonia la fiducia che i commissari tecnici hanno sempre riposto in lui.

Il dato che sorprende maggiormente è però quello realizzativo: 8 gol in 27 partite. Una media altissima per un giocatore che non è un attaccante e che, anzi, spesso non parte neppure da titolare. Numeri che farebbero comodo anche a chi gioca più vicino alla porta, e che rendono Frattesi uno dei centrocampisti più incisivi della recente storia azzurra.

Eppure il giudizio dell’opinione pubblica rimane diviso. C’è chi lo considera troppo disordinato tatticamente, chi ne critica i limiti tecnici, e chi lo ritiene inadatto a certi palcoscenici internazionali. Ma i fatti raccontano altro: concretezza, tempismo negli inserimenti e una capacità realizzativa rara nel suo ruolo.

"Con tutto il fango che riceve, Frattesi in Nazionale ha numeri folli. A parte che ha già le stesse presenze di un Locatelli già campione d’Europa nel 2021, ma 8 gol in 27 presenze sono media alta per la Nazionale pure per un attaccante, figuriamoci un centrocampista neanche titolare!", scrive Palmeri.