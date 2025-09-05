Il dolce ricordo della moglie dell'ex capitano dell'Inter nel giorno della scomparsa del re della moda italiana

Eva A. Provenzano Caporedattore 5 settembre 2025 (modifica il 5 settembre 2025 | 00:32)

È scomparso oggi, a 91 anni, Giorgio Armani. Lo stilista e imprenditore italiano che è stato simbolo dell'Italia e della moda italiana nel mondo. In un post sui social anche Paula De La Fuente, la moglie di Javier Zanetti ha scritto un messaggio per ricordare Re Giorgio.

"Non trovo le foto ma ho voglia anche io di ringraziarti per tutto quello che hai fatto ma ho voglia anch'io di ringraziarti per tutto quello che hai fatto! Arrivati a Milano, la prima sfilata che ho visto alla

primissima fashion week 1996 è stata la tua. Ero una ragazzina 17enne arrivata dall'Argentina e ricordo perfettamente di pensare: 'Questa è la moda italiana che a me piace". Eleganza, semplicità, classe e sobrietà", ha scritto.

"Abbiamo avuto l'onore di conoscerti, abbiamo fatto insieme i nostri abiti per il matrimonio, il basket e sei riuscito a far diventare Javier Zanetti modello e cambiargli la pettinatura! Un genio assoluto", ha concluso Paula. Il post è stato ripostato da Javier.