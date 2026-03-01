FC Inter 1908
Palmeri-Letizia, volano stracci tra “Bartesaghi come Dimarco” e “sei come Moggi che…”

Botta e risposta tra Tancredi Palmeri e Francesco Letizia. "Dimarco alla Bartesaghi", ha scritto Palmeri. Ne è nato un dissing
Redazione1908

Botta e risposta tra Tancredi Palmeri e Francesco Letizia. "Dimarco alla Bartesaghi", ha scritto Palmeri al gol del nerazzurro nel corso di Inter-Genoa, chiaro riferimento alle parole di Letizia che ha sempre dichiarato di preferire Bartesaghi a Dimarco. La risposta di Letizia non si è fatta attendere. Ne è nato un dissing: CONTINUA A LEGGERE

