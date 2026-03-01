Nel corso del secondo tempo di Cremonese-Milan, Alexis Saelemaekers si è reso protagonista di una simulazione poco fuori dall'area di porta della formazione grigiorossa.
Il centrocampista belga non ha subito alcun contatto ma l'arbitro Massa non ha estratto alcun cartellino giallo. Saelemaekers, tra l'altro, figura nella lista dei diffidati e quindi, in caso di ammonizione, salterebbe il derby di domenica prossima.
Giovanni Capuano, intervenuto su X, ha commentato così l'episodio che ha visto protagonista Saelemaekers, tra l'altro sostituito da Allegri e quindi sicuramente a disposizione per il derby: "Non guariremo mai dalla malattia della simulazione…"
