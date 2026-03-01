Il centrocampista belga non ha subito alcun contatto ma l'arbitro Massa non ha estratto alcun cartellino giallo

Nel corso del secondo tempo di Cremonese-Milan, Alexis Saelemaekers si è reso protagonista di una simulazione poco fuori dall'area di porta della formazione grigiorossa.

Il centrocampista belga non ha subito alcun contatto ma l'arbitro Massa non ha estratto alcun cartellino giallo. Saelemaekers, tra l'altro, figura nella lista dei diffidati e quindi, in caso di ammonizione, salterebbe il derby di domenica prossima.