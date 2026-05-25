Tancredi Palmeri torna sull’intervista di Gerry Cardinale e lo fa con toni durissimi. Il Milan ha chiuso al quinto posto: niente Champions

Tancredi Palmeri torna sull’intervista di Gerry Cardinale e lo fa con toni durissimi. A una settimana di distanza, secondo il giornalista, le parole del proprietario del Milan non solo non hanno retto alla prova del tempo, ma hanno finito per assumere contorni ancora più pesanti. In particolar modo, la stilettata all'Inter per la finale di Champions League persa 5-0.