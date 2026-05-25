Tancredi Palmeri torna sull’intervista di Gerry Cardinale e lo fa con toni durissimi. A una settimana di distanza, secondo il giornalista, le parole del proprietario del Milan non solo non hanno retto alla prova del tempo, ma hanno finito per assumere contorni ancora più pesanti. In particolar modo, la stilettata all'Inter per la finale di Champions League persa 5-0.
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Palmeri: “Milan e Cardinale, caporetto sportiva. Addirittura peggio dell’Inter che…”
“L’intervista di Gerry Cardinale a distanza di una settimana è ancora più disastrosa, e non sembrava francamente possibile”, ha scritto Palmeri su X. Un giudizio netto, senza sfumature, che fotografa il clima complicatissimo attorno al mondo rossonero.
Il Milan ha chiuso al quinto posto, restando fuori dalla Champions League: un risultato che pesa sul piano sportivo, economico e anche d’immagine.
Il giornalista ha poi tirato in ballo anche l’Inter, ricordando il periodo 1999-2001 come esempio di “caporetto sportivo-comunicativa”. Ma il paragone, nelle sue parole, finisce per essere ancora più severo nei confronti del Milan: “Credevo il primato appartenesse all’Inter 1999-2001, ma devo dire che il Milan di Cardinale è il peggio di sempre”.
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