Il rigore concesso ieri alla Juventus contro il Sassuolo, concesso da Marchetti dopo il richiamo del Var Abisso, ha scatenato le polemiche social.
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fcinter1908 social Rigore Juve, polemiche su Dazn. Pistocchi: “Sapete su N’Dicka-Bisseck chi ha deciso che…”
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Rigore Juve, polemiche su Dazn. Pistocchi: “Sapete su N’Dicka-Bisseck chi ha deciso che…”
Il rigore concesso ieri alla Juventus contro il Sassuolo, concesso da Marchetti dopo il richiamo del Var Abisso, ha scatenato le polemiche
Soprattutto nei confronti di Dazn, che non ha mai mostrato un'immagine veramente chiara della scena. Maurizio Pistocchi ha commentato l'episodio:
"Si discute parecchio sul rigore assegnato ieri alla Juventus contro il Sassuolo, e sulla mancanza di una immagine probante per confermare la decisione di Marchetti dopo il consulto con il Var Abisso: ebbene, già da tempo l’AIA NON mette a disposizione di DAZN e quindi di Marelli TUTTE le immagini del Var. Ricordate come il dialogo sull’episodio Ndicka-Bisseck sia stato fornito solo dopo 1 mese ? Non fu per scelta di DAZN, ma per decisione di Rocchi"
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