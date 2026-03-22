Soprattutto nei confronti di Dazn, che non ha mai mostrato un'immagine veramente chiara della scena. Maurizio Pistocchi ha commentato l'episodio:

"Si discute parecchio sul rigore assegnato ieri alla Juventus contro il Sassuolo, e sulla mancanza di una immagine probante per confermare la decisione di Marchetti dopo il consulto con il Var Abisso: ebbene, già da tempo l’AIA NON mette a disposizione di DAZN e quindi di Marelli TUTTE le immagini del Var. Ricordate come il dialogo sull’episodio Ndicka-Bisseck sia stato fornito solo dopo 1 mese ? Non fu per scelta di DAZN, ma per decisione di Rocchi"