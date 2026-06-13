Marcus Thuram sta raccontando sui suoi social la sua avventura ai Mondiali con la Francia. Tra allenamenti, scambi con Rabiot, prese in giro per il malcapitato Olise e i suoi momenti tra allenamenti e relax negli States a pochi giorni dall'esordio alla Coppa del Mondo.

Il calciatore nerazzurro, in un post sui social, ha postato anche una foto molto particolare. Una video chiamata tra Mbappé, suo capitano nella Nazionale francese, e Dumfries , suo compagno all'Inter . Anzi, ex compagno. Perché l'olandese andrà al Real Madrid dove ad accoglierlo troverà proprio Kylian.

Marcus sembra averli messi in contatto durante il ritiro con la Francia perché Denzel a Madrid è ormai cosa fatta (col il club merengues che paga la clausola rescissoria di 20 mln sul suo contratto). "Voleva andare", ha spiegato Ausilio. Per l'esterno destro si è quindi avverato un sogno. E allora tanto vale essere felici per lui che con Marcus ha vinto e con Kylian spera di vincere ancora.