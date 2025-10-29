Palmeri rincara la dose su Conte. E l’attacco colpisce proprio nel segno

Le polemiche dopo Lecce-Napoli 0-1 non si fermano. Dopo il commento di Giovanni Capuano, anche Tancredi Palmeri ha espresso il suo parere sull’episodio che ha visto protagonista Juan Jesus.

Il giornalista, in un post pubblicato su X, ha giudicato senza mezzi termini il contatto da rigore: “Juan Jesus braccio largo, aumenta il volume del corpo, e la palla andava in porta. Rigore proprio cristallino”.

Palmeri ha poi puntato il dito contro Antonio Conte, criticando le sue parole nel post-partita. L’allenatore del Napoli ha infatti parlato di presidenti che cercano di "dare un indirizzo sulle questioni arbitrali". Il riferimento, neanche troppo velato, era al presidente dell'Inter Beppe Marotta.

“Conte ha fatto capire che l’hanno dato contro per colpa di Marotta, non perché c’era. Questo è influenzare gli arbitri”, ha aggiunto Palmeri, accusando il tecnico di lanciare messaggi potenzialmente dannosi per la classe arbitrale.