Elettra Lamborghini è una furia. Alcune pagine social le hanno attribuito alcune dichiarazioni nelle quali avrebbe preso di mira Nicolò Barella e altri calciatori. La spiegazione della showgirl promette vendetta legale nei confronti di chi ha postato cose a caso. Ecco cosa è successo: CONTINUA A LEGGERE.
Parole mai dette su Barella, Elettra Lambroghini sbotta: “Del calcio mi frega un c***o, non…”
La showgirl ha chiarito di voler intraprendere azioni legali
