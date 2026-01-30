FC Inter 1908
Parole mai dette su Barella, Elettra Lambroghini sbotta: “Del calcio mi frega un c***o, non…”

Elettra Lamborghini
La showgirl ha chiarito di voler intraprendere azioni legali
Redazione1908

Elettra Lamborghini è una furia. Alcune pagine social le hanno attribuito alcune dichiarazioni nelle quali avrebbe preso di mira Nicolò Barella e altri calciatori. La spiegazione della showgirl promette vendetta legale nei confronti di chi ha postato cose a caso. Ecco cosa è successo: CONTINUA A LEGGERE.

