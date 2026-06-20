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fcinter1908 social La frecciata di Parpiglia ai giocatori della Nazionale italiana: “Gente che oggi è a Ibiza e…”

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La frecciata di Parpiglia ai giocatori della Nazionale italiana: “Gente che oggi è a Ibiza e…”

La frecciata di Parpiglia ai giocatori della Nazionale italiana: “Gente che oggi è a Ibiza e…” - immagine 1
La frecciata del giornalista esperto di gossip
Redazione1908

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L'assenza della Nazionale italiana al Mondiale, che si sta svolgendo in questi giorni negli Stati Uniti, continua ad alimentare rimpianti e discussioni. Il Mondiale sta infatti regalando emozioni a tutti i tifosi, tranne che a quelli italiani. Le emozionanti immagini dello stadio che cantava Wonderwall dopo la partita dell'Inghilterra erano da brividi. Le ha commentate anche Gabriele Parpiglia, aggiungendo una frecciata all'indirizzo dei calciatori italiani: CONTINUA A LEGGERE.

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