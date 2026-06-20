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fcinter1908 social Pistocchi e la frecciata a Ciccio Graziani: “L’ultima squadra che ha allenato è stata…”

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Pistocchi e la frecciata a Ciccio Graziani: “L’ultima squadra che ha allenato è stata…”

Pistocchi e la frecciata a Ciccio Graziani: “L’ultima squadra che ha allenato è stata…” - immagine 1
La replica del giornalista ad un tifoso è una super frecciata all'ex calciatore
Redazione1908

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"Se Ciccio Graziani, chiamato a commentare il Mondiale, non conosce Amorim - che ha allenato Sporting e Manchester United - vuol dire che non fa bene il suo lavoro", ha dichiarato recentemente Maurizio Pistocchi su X. La critica del giornalista sportivo all'indirizzo dell'ex calciatore ha trovato terreno fertile per un confronto sui social. Il botta e risposta con un tifoso ha portato ad una frecciatina di Pistocchi all'indirizzo di Graziani: CONTINUA A LEGGERE.

 

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