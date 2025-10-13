Ospite del Festival dello Sport di Trento, l'ex attaccante dell'Inter Mario Balotelli ha partecipato a un gioco arrendendosi solo di fronte a un ex nerazzurro. Sono stati elencati diversi attaccanti a Supermario che avrebbe dovuto parlare solo se il giocatore fosse stato più forte di lui nel suo miglior momento.
Silenzio con Vlahovic, Giroud, Pato, Morata, Di Natale, Mertens, Thuram, Dzeko, Lautaro...
Al nome di Adriano, Balotelli si è sbilanciato: "Eh no qua devo parlare...".
