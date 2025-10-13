FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 social Pato? Lautaro? Mertens? No. Balotelli: “L’unico più forte di me prime è questo interista”

social

Pato? Lautaro? Mertens? No. Balotelli: “L’unico più forte di me prime è questo interista”

Pato? Lautaro? Mertens? No. Balotelli: “L’unico più forte di me prime è questo interista” - immagine 1
Ospite del Festival dello Sport di Trento, l'ex attaccante dell'Inter ha partecipato a un gioco arrendendosi solo di fronte a un ex nerazzurro
Andrea Della Sala Redattore 

Ospite del Festival dello Sport di Trento, l'ex attaccante dell'Inter Mario Balotelli ha partecipato a un gioco arrendendosi solo di fronte a un ex nerazzurro. Sono stati elencati diversi attaccanti a Supermario che avrebbe dovuto parlare solo se il giocatore fosse stato più forte di lui nel suo miglior momento.

Silenzio con Vlahovic, Giroud, Pato, Morata, Di Natale, Mertens, Thuram, Dzeko, Lautaro...

Al nome di Adriano, Balotelli si è sbilanciato: "Eh no qua devo parlare...".

 

Leggi anche
Esposito, Capuano zittisce i critici: “Oggi agli haters è andata male visto che…”
Capuano su Pio Esposito: “Prime pagine perché se le merita? C’è chi rosica e chi...

© RIPRODUZIONE RISERVATA