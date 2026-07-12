Con un post su Instagram, Benjamin Pavard ha annunciato la nascita della sua bambina, Lena Rose, avuta con la moglie Kleofina Pnishi

Con un post su Instagram, Benjamin Pavard ha annunciato la nascita della sua bambina, Lena Rose, avuta con la moglie Kleofina Pnishi, che nei giorni scorsi aveva riacceso il dibattito sul futuro del difensore di proprietà dell'Inter, reduce da una stagione in prestito all'OM, con un commento a un suo post.

E proprio da un membro importante dell'Inter è arrivato un segnale: Marcus Thuram, infatti, ha messo il più classico dei like al post del calciatore. Un segno distensivo, dopo le tensioni dell'estate scorsa? Staremo a vedere. Ecco il post: