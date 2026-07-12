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fcinter1908 social Sommer non si ferma e guarda oltre l’Inter. Che allenamento: “Stessa mentalità e passione”

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Sommer non si ferma e guarda oltre l’Inter. Che allenamento: “Stessa mentalità e passione”

Sommer non si ferma e guarda oltre l’Inter. Che allenamento: “Stessa mentalità e passione” - immagine 1
Dopo la scadenza del suo contratto con l'Inter, Yann Sommer guarda avanti e non ha alcuna intenzione di fermarsi
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

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Dopo la scadenza del suo contratto con l'Inter, Yann Sommer guarda avanti e non ha alcuna intenzione di fermarsi.

Sommer non si ferma e guarda oltre l’Inter. Che allenamento: “Stessa mentalità e passione”- immagine 2
Getty Images

In attesa di capire quale sarà la sua prossima squadra, il portiere svizzero si sta allenando duramente in questi giorni, per mantenere una forma fisica invidiabile e per farsi trovare pronto in vista della prossima stagione. "22esima pre-season. Stessa mentalità. Stessa passione", ha scritto Sommer sui social.

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