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fcinter1908 social Sommer non si ferma e guarda oltre l’Inter. Che allenamento: “Stessa mentalità e passione”
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Sommer non si ferma e guarda oltre l’Inter. Che allenamento: “Stessa mentalità e passione”
Dopo la scadenza del suo contratto con l'Inter, Yann Sommer guarda avanti e non ha alcuna intenzione di fermarsi
Dopo la scadenza del suo contratto con l'Inter, Yann Sommer guarda avanti e non ha alcuna intenzione di fermarsi.
In attesa di capire quale sarà la sua prossima squadra, il portiere svizzero si sta allenando duramente in questi giorni, per mantenere una forma fisica invidiabile e per farsi trovare pronto in vista della prossima stagione. "22esima pre-season. Stessa mentalità. Stessa passione", ha scritto Sommer sui social.
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