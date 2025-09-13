Di Benjamin Pavard si è parlato molto in queste ore a causa delle dichiarazioni di Benatia, che hanno svelato elementi interessanti della trattativa di mercato che ha portato il francese dall'Inter all'Olympique Marsiglia di De Zerbi. Il difensore francese, che continua a mantenere nel profilo la sua foto con la maglia dell'Inter, è andato subito a segno nel match di Ligue 1 contro il Lorient. Pavard ha naturalmente celebrato il momento anche sui social. E c'è stata anche una reazione da parte degli ex compagni dell'Inter: LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO. Sul tema si è voluto esprimere il giornalista sportivo Maurizio Pistocchi, giungendo ad una rapida conclusione per quanto riguarda l'umore dello spogliatoio nerazzurro.