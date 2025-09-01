Benjamin Pavard lascia l'Inter. Questo il comunicato del club: "FC Internazionale Milano comunica la cessione di Benjamin Pavard all'Olympique Marsiglia. Il difensore classe 1996 si trasferisce a titolo temporaneo con diritto di opzione in favore del Club francese", si legge.
Pavard: “Non è un addio, è un arrivederci. Inter per sempre. Grazie per…”
Benjamin Pavard lascia l'Inter: ecco il saluto social del difensore francese, che è ufficialmente un nuovo giocatore del Marsiglia
Sui social, Pavard ha voluto salutare i tifosi nerazzurri con importanti parole: "Grazie per il sostegno infinito. Inter per sempre. Non è un addio, è un arrivederci 🖤💙", ha scritto sui social.
