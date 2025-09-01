L'attaccante che è tornato all'Inter dopo l'esperienza nello Spezia ha esordito a San Siro e nonostante la sconfitta ha voluto condividere le sue emozioni con i follower. C'era anche la sua famiglia

Eva A. Provenzano Caporedattore 1 settembre 2025 (modifica il 1 settembre 2025 | 12:28)

Nella difficile notte dell'Inter un bel lieto fine sarebbe stato un gol all'esordio per Pio Esposito con la prima maglia dell'Inter. Una maglia che conosce benissimo e indossa da quando era bambino. Nella gara con l'Udinese nel secondo tempo è entrato e ha sostituito Calhanoglu.

Ha avuto il suo spazio e qualche difficoltà, non è arrivato il gol che poteva rendere tutto fantastico. Ma la gente lo ha accolto benissimo in campo, ci sono tante aspettive su di lui, e un esordio è pur sempre un esordio: non si dimentica mai. Così il giocatore, che è stato convocato da Gattuso per la Nazionale maggiore, ha scritto delle emozioni provate sul suo profilo Instagram.

"Sicuramente non il risultato che sognavo, ma questo non puó cancellare il mio grande orgoglio per aver esordito in Serie A con questa maglia in questo Stadio", ha scritto. C'è tempo per rifarsi. Intanto un sogno lo ha realizzato.

Anche il fratello Sebastiano, che dall'Inter in estate è passato al Cagliari, ha mostrato l'orgoglio per questo esordio sul suo profilo. E il fratello Salvatore, che era a San Siro con la sua famiglia per assistere alla gara, ha scritto "I sogni esistono" e ha ripostato la foto di Pio con la sua maglia nerazzurra addosso. Quella che sognava, anzi no, che è stata sua fin da bambino.