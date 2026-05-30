Continua il botta e risposta via social tra Ivan Zazzaroni e Alfredo Pedullà con quest'ultimo che attacca il direttore del CorSport

Matteo Pifferi Redattore 30 maggio - 12:42

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Continua il botta e risposta via social tra Ivan Zazzaroni e Alfredo Pedullà. «C’è chi afferma che se il calcio italiano è messo male è anche per colpa di gente come me», aveva scritto su Instagram Zazzaroni. E Pedullà, questa volta su Twitter, ha lanciato una frecciata al direttore del Corriere dello Sport:

"Caro Zazzaroni, anche nel tuo ultimo post mi tiri in ballo, alludendo. Ti avevo gentilmente chiesto di non citarmi. Io l’ho fatto, nome e cognome. Tu scrivi “c’è chi afferma che se il calcio italiano è messo male è anche per colpa di gente come me”: l’ho scritto solo io, abbi il coraggio.

Le cose si dicono in faccia, ho conosciuto anche recentemente troppa gente che parla dietro e che “tradisce”. Ma tu sbatti i tuoi amici in prima pagina, figuriamoci me. Ho troppa gratitudine verso il “Corriere dello Sport” per preoccuparmi delle tue ossessioni. Il Corriere, quello vero, che aveva potere, autorevolezza e che spopolava in edicola. Ps non scrivermi messaggi privati", ha scritto Alfredo Pedullà. Da attendersi una nuova risposta, diretta o indiretta, di Zazzaroni?