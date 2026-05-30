FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 social Monza promosso in Serie A, il tweet di congratulazioni dell’Inter

social

Monza promosso in Serie A, il tweet di congratulazioni dell’Inter

Monza promosso in Serie A, il tweet di congratulazioni dell’Inter - immagine 1
Il club nerazzurro ha dato il benvenuto alla squadra di Bianco che ha eliminato il Catanzaro ai play-off e si è ripreso un posto nel massimo campionato
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

Il Monza, dopo aver eliminato ai play-off il Catanzaro, è stato promosso dalla Serie B e l'anno prossimo giocherà in Serie A come Venezia e Frosinone. Alla squadra di Aquilani non è bastata la vittoria per due a zero (gol di Fellipe Jack e Frosinini).

Nel massimo campionato ci va la squadra di Bianco che ha vinto all'andata due a zero e che era meglio posizionata in classifica nel corso del campionato cadetto.

Monza promosso in Serie A, il tweet di congratulazioni dell’Inter- immagine 2
dazn

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Dopo la promozione della squadra lombarda è arrivato su X il post dell'Inter che ha dato il bentornato al club nella massima serie italiana. "Congratulazioni AC Monza per la promozione in 

SerieA", ha scritto la società nerazzurra che scoprirà il 5 giugno, quando sarà svelato il calendario della stagione 2026-2027, le date nelle quali affronterà il Monza in campionato. 

Leggi anche
Julian Alvarez al Barcellona? Clamorosa sfuriata dell’Atletico Madrid sui social:...
Allegri va al Napoli, Palmeri: “Praticamente l’Inter è l’unica squadra che...

© RIPRODUZIONE RISERVATA