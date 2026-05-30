Monza promosso in Serie A, il tweet di congratulazioni dell’Inter

Il club nerazzurro ha dato il benvenuto alla squadra di Bianco che ha eliminato il Catanzaro ai play-off e si è ripreso un posto nel massimo campionato

Eva A. Provenzano Caporedattore 30 maggio 2026 (modifica il 30 maggio 2026 | 00:56)

Il Monza, dopo aver eliminato ai play-off il Catanzaro, è stato promosso dalla Serie B e l'anno prossimo giocherà in Serie A come Venezia e Frosinone. Alla squadra di Aquilani non è bastata la vittoria per due a zero (gol di Fellipe Jack e Frosinini).

Nel massimo campionato ci va la squadra di Bianco che ha vinto all'andata due a zero e che era meglio posizionata in classifica nel corso del campionato cadetto.

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Dopo la promozione della squadra lombarda è arrivato su X il post dell'Inter che ha dato il bentornato al club nella massima serie italiana. "Congratulazioni AC Monza per la promozione in

SerieA", ha scritto la società nerazzurra che scoprirà il 5 giugno, quando sarà svelato il calendario della stagione 2026-2027, le date nelle quali affronterà il Monza in campionato.